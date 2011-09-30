Тысячи людей бросили на поиски убийц милиционеров в Одесской области

Милиция обнаружила автомобиль, на котором скрылись преступники, которые сегодня ночью в Одесской области убили двух и ранили четырех правоохранителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

По его словам, брошенный преступниками автомобиль милиционеры нашли вблизи одного из пограничных пунктов пропуска в Одесской области. В этом автомобиле, как отметил министр, выявлены стреляные гильзы от пистолета ТТ и следы крови одного из раненных преступников.

Также А.МОГИЛЕВ еще раз подчеркнул, что вооруженное нападение преступников во время проведения спецоперации по их задержанию для правоохранителей было неожиданным, «даже для тех, кто проводил операцию». «Это выходило за рамки обычной операции по остановке автомобиля, поэтому такие последствия», - сказал министр.

Он отметил, что также на момент проведения операции по задержанию преступников сотрудники милиции не имели информации о возможном наличии в автомобиле огнестрельного оружия и гранат.

По словам А.МОГИЛЕВА, в поисках нападавших задействованы несколько тысяч лиц личного состава управлений внутренних дел трех областей, в частности, Одесской и Николаевской, и введен план перехвата.

Также министр проинформировал, что МВД окажет семьям погибших милиционеров соответствующую финансовую помощь.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 29 на 30 сентября в Одесской области во время спецоперации по задержанию гражданина РФ, разыскиваемого за совершение убийства, в перестрелке с преступниками погибли двое милиционеров, еще четверо ранены. В целом в спецоперации принимали участие 12 правоохранителей.

Милиция возбудила уголовное дело по факту убийства двух сотрудников правоохранительных органов - по ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.