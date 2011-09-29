На завтра Украине обещают дожди

30 сентября Украине сохранится переменная облачность.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, небольшой дождь ожидается в западных и северных областях, ночью в южной части - умеренный дождь.

Ветер в течение суток будет преобладать северо-западный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9°, в западных областях и в южной части до 12°; днем 13-18°, в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму местами 20-23°; на высокогорье Карпат ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.

В Киеве и области пройдет небольшой дождь. Температура по области ночью 4-9°, днем 13-18°. В г. Киеве температура ночью 7-9°, днем 15-17°.

29 сентября температура воды в Черном море 19-21°, в Азовском море 17-20°; в Днепре возле Киева 16°.