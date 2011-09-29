Украина начинает глобальную пиар-кампанию

Украина начинает PR-кампанию по усилению инвестиционного имиджа. Об этом сообщил глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив на пресс-конференции.

"Украина будет представлена в имиджевых публикациях на бортах более 20 ведущих мировых авиалиний, в лучших мировых электронных и печатных экономических СМИ, визуальной рекламе и серии видеороликов, которые будут размещены на ведущих телеканалах и представят инвесторам сильные стороны инвестиционного климата", - цитирует РосБизнесКонсалтинг. По его словам, речь идет о выгодном географическом расположении страны, высококвалифицированных кадрах, ведущих отраслях промышленности и сельского хозяйства.

Основная цель кампании - увеличить объем инвестиций в страну до 72 млрд долл. с нынешних 47,2 млрд долл. (на 1 июля 2011 г.). При этом в 2010 г. страна привлекла около 4,7 млрд долл. инвестиций.

"Такие меры, в частности, предусматривают проведение road-show - презентации инвестиционных предложений Украины в 16 ведущих финансовых центрах мира. Это road-show предложит инвесторам национальные проекты первой волны, в частности, проекты "LNG-терминал", "Олимпийская надежда-2022", "Чистый город", "Дунайский коридор" и несколько других, которые будут меняться в зависимости от интересов региона проведения - Америка, Азия, Ближний Восток и Европа", - сказал он.

С 2012 г. по инициативе президента Украины в стране ежегодно будет проводиться международный инвестиционный форум высокого уровня. "Это мероприятие будет проводиться при участии лидеров государств, руководителей правительств, мировых компаний", - заверил В.Каськив.