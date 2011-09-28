С 1 октября повысится прожиточный минимум для инвалидов

В Украине с 1 октября т.г. повышаются размеры пенсионных выплат в связи с очередным повышением размера прожиточного минимума, установленного Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год", сообщает сайт Кабинета министров.

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 1 октября увеличивается с 764 грн. до 784 грн.

В связи с этим будет проведен очередной перерасчет пенсий и надбавок и повышений к пенсии, размер которых зависит от прожиточного минимума. В частности, минимальный размер пенсии по возрасту, пенсии по случаю потери кормильца на одного иждивенца с 1 октября составит 784 грн., минимальная пенсия по случаю потери кормильца на двух иждивенцев - 940,80 грн., на трех и более - 1176 грн. Шахтеры, на которых распространяется действие Закона Украины «О повышении престижности шахтерского труда», в октябре получат пенсию в размере не менее 2352 грн.

Минимальный размер пенсии инвалидам войны и участникам боевых действий (без учета пенсий за особые заслуги) с 1 октября составит: для инвалидов I группы - 1881,60 грн., II группы - 1685,60 грн., III группы - 1489,60 грн., для участников боевых действий - 1293,60 грн.