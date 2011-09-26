Храмы Винницкой епархии УПЦ соберут деньги для больных СПИДом

Храмы Винницкой епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата приобщатся к сбору средств для приобретения оборудования больным СПИДом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

«Митрополит Винницкий и Могилев-Подольский СИМЕОН благословил объявить в епархии 8-9 октября сбор средств для приобретения оборудования для хосписной медицины», - отмечено в сообщении.

Соответствующее решение было принято после того, как в Винницкую епархию поступило письмо от главного врача областного центра СПИДа Игоря МАТКОВСКОГО и председателя правления ОО «Побег» Ирины САРАНЧИ. В нем речь шла о том, что 8 октября 2011 года мировое сообщество будет отмечать День хосписной и паллиативной помощи, в связи с чем в Винницкой области будет реализован благотворительный проект «Услышать голос каждого – поддержать каждую жизнь».

В рамках этого проекта авторы письма попросили священников и прихожан Винницкой епархии приобщиться к сбору средств на приобретение необходимого медицинского оборудования для хосписных палат Винницкого центра СПИДа, и в первую очередь кислородного концентратора.

Это медицинское оборудование необходимо для создания условий для максимального продолжения жизни тяжелобольных людей.