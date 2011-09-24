Президент "Азовмаша": кризис бизнесменов многому научил

Сегодня ситуация в мировой экономике напряженная, но прежнего экономического кризиса 2008 года уже не будет, уверен доктор экономических наук, промышленник, президент Мариупольского ОАО «Азовмаш», народный депутат Украины (Партия регионов) Александр САВЧУК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.САВЧУК сказал на пресс-конференции в Мариуполе.

А.САВЧУК, характеризуя нынешнее состояние мировой экономики, заявил: «Сейчас - это совершенно другое, это не 2008 год, не похожая ситуация. Тогда были ипотечные «пузыри», сегодня все более адекватно. Тогда у банков вообще не было ликвидности, сегодня она есть, хотя ее может и не хватает, но не сравнить с 2008 годом. Я категорически это отвергаю (вторую волну такого же кризиса, как был в 2008 году – УНИАН)».

Он также добавил, что прежний кризис не прошел даром для бизнесменов, и многому их научил.

«Многие компании понимают… Их вот так накрыло в 2008 году, и все эти 3 года они восстанавливали свой потенциал и думали о резервах, о страховках», - сказал А.САВЧУК. При этом он отметил: «Нет, я не могу тут сравнить прежнюю и нынешнюю ситуации. На мой взгляд, это не так опасно для реального сектора, как было в 2008 году. Хотя, конечно, напряжение присутствует».

А.САВЧУК сравнил ситуацию в мировой экономики со штормом, но разного уровня опасности: «Это как шторм. Тогда (в 2008 году) было цунами, 12 баллов, а сегодня – море неспокойно, 6 баллов».