42% врачей скорой помощи - пенсионеры

В Донецкой области в настоящее время нехватка врачей службы скорой медицинской помощи составляет 42%.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на заместителя губернатора Елену ПЕТРЯЕВУ.

По ее словам, укомплектованность Донецкой области врачами службы скорой медицинской помощи за последние 6 лет снизилась на 24% и составляет по региону в настоящее время 58%.

При этом, как отметила Е.ПЕТРЯЕВА, из работающих врачей скорой помощи 42% - это специалисты пенсионного возраста.

«На сегодняшний день нехватка врачебных кадров в регионе уже привела к сокращению количества специализированных бригад скорой медицинской помощи», - констатировала заместитель председателя ОГА.