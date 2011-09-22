В Фокстроте - «маски-шоу»

Главное следственное управление МВД Украины проводит санкционированные обыски в киевском офисе группы компаний "Фокстрот" в связи с расследованием уголовного дела.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям с общественностью МВД Украины.

"Главное следственное управление МВД Украины проводит санкционированные судом обыски в складских и офисных помещениях "Фокстрота" в связи с расследованием уголовного дела по факту совершения тяжкого преступления", - сказали в управлении, не уточнив, по какому именно делу проводятся следственные действия.

Справка УНИАН. Группа компаний «Фокстрот» является собственником таких торговых марок, как «Фокстрот. Техника для дома», FoxMart, «Техношара» (ритейл бытовой и электронной техники), «Секунда», Montres (часовой ритейл), а также DEPO’t. Учредителями группы являются Геннадий ВЫХОДЦЕВ и Валерий МАКОВЕЦКИЙ.

Компания «Фокстрот. Техника для дома» была основана в 1994 году и занимается розничной продажей бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. По состоянию на 10 августа 2011 года, компания насчитывает 196 супермаркетов «Фокстрот. Техника для дома», общей торговой площадью более 150 тыс. кв. м, в 102 областных и районных центрах Украины.