Партию Тимошенко выселяют из офиса за долги

Кировоградская областная организация политической партии «Батькивщина» готовится выселяться из офиса на одной из главных улиц областного центра из-за невозможности платить арендную плату.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель облорганизации, народный депутат Украины Валерий КАЛЬЧЕНКО.

Он напомнил, что областной совет в апреле этого года принял решение об увеличении базовой арендной ставки для размещения в объектах коммунальной собственности торговых павильонов, субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере медицинских услуг, физкультуры и спорта, торговых автоматов, антенн и связанного с ними оборудования, а также для размещения офисов.

«Мы подали апелляционную жалобу, но перспектив я не вижу. Скорее всего, это последняя пресс-конференция, которую мы проводим в этом помещении», - сказал народный депутат.

В.КАЛЬЧЕНКО отметил, что согласно решению облсовета, большинство в котором принадлежит депутатам от Партии регионов, арендная плата увеличена в 7,5 раз – до 35 грн. за квадратный метр.

«Мы не можем позволить себе такие расходы», - сказал председатель облорганизации.

По данным Кировоградского облсовета, задолженность арендной платы за офисное помещение областной партийной организацией «Батькивщина» на начало августа 2011 года с учетом нового тарифа составляла более 50 тыс. грн.