Как определить объективность телеканалов?

Партнерская сеть ВОО «Правозащитная организация «Общая цель» с сентября начала мониторинг объективности выпусков новостей ведущих украинских телевизионных каналов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Общей цели».

Как отмечается в сообщении, в среднем украинец проводит от 3 до 5 часов ежедневно перед телевизором, по большей части для того, чтобы посмотреть последние новости и быть в курсе главных социальных, культурных, художественных и шоу событий в мире и стране.

Телевидение в Украине, находясь преимущественно в частной собственности, стало главным каналом информирования общества, эффективным механизмом формирования общественного мнения по значимым социальным и политическим событиям. Вокруг работы СМИ постоянно проходит дискуссия относительно границ влияния их владельца и государства на редакционную политику, отметили в правозащитной организации, объясняя цель проекта.

Мониторинг проводится партнерской сетью под руководством главы Департамента защиты прав журналистов Дарьи БОГАТЧУК и заместителя председателя «Общей цели» Екатерины АЛАНДАРЕНКО.

Этот мониторинг является исследованием контента главных информационных выпусков (стандартно вечернего) общенациональных телеканалов: 1+1, ICTV, Интер, Украина, НТН, Первый национальный, СТБ, 5 канал, Новый канал и пр.

Ежедневно (путем анализа Интернета) мониторинговой группой будут определяться 4-5 ведущих социально-политических, культурно-художественных тем, оценивается их наличие или отсутствие в информационных выпусках телеканалов, объективность представления (представленность позиции сторон, равенство их в возможности информирования относительно своей позиции, незаангажированность журналиста и пр.).

По результатам анализа будет сформирован Индекс объективности телеканалов Украины, который в еженедельном, ежемесячном и ежегодном измерениях будет презентован общественности.

Начиная с октября 2011 года, перечень каналов, которые находятся под мониторингом, будет расширен до 20-25.

По мнению инициаторов проекта, проведение этого мониторинга будет способствовать честному диалогу о роли и месте СМИ в украинском социуме, защите свободы слова, построению настоящего гражданского общества.