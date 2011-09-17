Как снизить цены на самолеты?

Следующим летом украинские пассажиры ощутят качественные и ценовые изменения на рынке авиаперевозок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ в международном аэропорту «Борисполь».

По его словам, Мининфраструктуры продолжает работу по привлечению бюджетных компаний на отечественный рынок авиаперевозок с целью минимизации затрат украинских пассажиров.

«Мы открыты для переговоров с Ryanair, Air Berlin, Germanwings и EasyJet. Такая работа ведется постоянно, поэтому, думаю, до следующего лета украинские пассажиры ощутят качественные и ценовые изменения на рынке авиаперевозок в Украине», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.