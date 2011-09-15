Холера заставила донецкие власти взяться за очистку рек

Донецкий областной совет начал выделять городам региона деньги на очистку рек, чтобы не допустить вспышки холеры в следующем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Донецкого облсовета Андрей ФЕДОРУК после проведения очередной сессии областного совета.

«На этой сессии было выделено 2 млн. грн. на реконструкцию фильтровальной станции в городе Макеевке, - сказал глава облсовета. - И так мы будем поступательно двигаться по каждому району, по каждому городу для того, чтобы оздоравливать все бассейны рек. Чтобы эти реки не превращались в канализационные стоки».

А.ФЕДОРУК подчеркнул, что власти Донецкой области выделяют регионам деньги на очистку водоемов от стоков, «чтобы в следующем году не допустить такой ситуации, которая был в этом году относительно возникновения очага холеры в городе Мариуполе и на берегу Азовского моря».

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области (в Мариуполе, Макеевке и Волновахском районе) минувшим летом регистрировались случаи заболевания населения холерой. Начало вспышки заболевания холерой было отмечено 29 мая, а полностью очаг был ликвидирован, согласно данным Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции, 2 сентября текущего года. Источником заболевания были названы морская и речная вода, а также рыба, пойманная, как правило, в русле рек, впадающих в Азовское море.