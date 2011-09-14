Автомобиль немецкого бизнесмена расстреляли под Одессой

Сегодня в 16.00 на 40-м километре трассы Одесса - Киев был обстрелян из автоматического оружия автомобиль, в котором находился гражданин Германии, директор немецкой компании "Гис" Александр ЛИХТ. Об этом он сообщил сайту "Цензор.нет".

«Сегодня у меня прошла встреча с главным юристом одного из ведущих банков Украины. Мы обсуждали вопрос об одной спорной финансовой ситуации, – сказал А.ЛИХТ. - После встречи я выехал в Киев. На 40-м км трассы меня подрезал другой автомобиль, вынудив остановиться. Из машины вышли люди с автоматами в руках. Я открыл двери машины и бросился бежать. Раздались выстрелы. В результате автомобиль получил многочисленные пулевые пробоины. Сам я не пострадал, хотя и пережил сильное нервное потрясение. Других интересов в Одессе, кроме истории с банком, я не имею».

На месте события собрались несколько десятков автомобилей правоохранительных органов, включая представителей руководства СБУ и МВД в Одесской области.