МЧС: вчера система энергообеспечения страны была под угрозой

В районе Запорожской атомной станции произошел пожар - выгорело 1 200 кв. м леса.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, сообщение о возгорании в г. Энергодар, где расположена атомная станция, поступило пожарным накануне вечером.

"21 мая в 16-56 стало известно, что на территории Ивановского лесничества пожар. На место происшествия выехали спасатели 26-й и 10-й пожарных частей. Огонь был потушен в течение 20 минут, однако к моменту ликвидации возгорания выгорело 1200 кв. м живой природы", - сообщили в МЧС, отметив, что "массовые лесные пожары и возгорания на территории Ивановского лесничества несут реальную угрозу системе энергообеспечения страны".

"Даже из-за незначительного загорания ЛЭП (линий электропередач - УНИАН) происходит автоматическая разгрузка реакторов Запорожской атомной станции, что влечет за собой обесточивание промышленных регионов Украины и причинение значительных убытков государству", - констатируют в главном управлении МЧС в Запорожской области.

От информационного центра Запорожской атомной станции официальной информации о каких-либо нарушениях в работе, связанных с пожаром не поступало. В то же время, согласно данным информационного центра, именно 21 мая 2-ой энергоблок ЗАЭС был отключен от энергосистемы действием автоматики.

По официальной информации, нарушений пределов и норм безопасности зафиксировано не было.

Справка УНИАН. 14 апреля 2003 года из-за пожара возникшего под ЛЭП на берегу Днепра, Запорожская атомная станция на несколько часов уменьшила выработку электроэнергии на 1000 мегаватт: первый, второй, третий и четвертый блоки ЗАЭС, которые работали на полной мощности, были разгружены до 75% номинального уровня.

Запорожская АЭС - самая мощная АЭС в Европе и лидер электроэнергетики Украины представляет собой уникальный энергокомплекс из 6 отдельных энергоблоков общей мощностью 6 000 МВт.

Выработка ЗАЭС составляет около 1/5 всей электроэнергии, производимой в Украине.