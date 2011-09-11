Чернигов готовит сюрприз любителям джаза

В Чернигове 7-9 октября во второй раз пройдет фестиваль современного джаза Chernihiv Jazz Open.

Как сообщили УНИАН организаторы фестиваля, в этом году Chernihiv Jazz Open приобретет международный уровень – в нем примут участие не только отечественные звезды джаза, а также гости из России, Армении и Беларуси.

Определенный дополнительный вес событию придаст и тот факт, что Chernihiv Jazz Open будет представлен на главной джазовой сцене Украины в Коктебеле

Неформальное препати-открытие фестиваля состоится 7 октября в одном из арт-пабов Чернигова. Зрителей ожидают два концертных дня на сцене областного музыкально-драматического театра им. Т. Г. Шевченко.

Кроме того, в рамках фестиваля будет организована выставка черно-белой фотографии молодых украинских и зарубежных фотографов – победителей открытого всеукраинского фотоконкурса Inside Jazz. В арт-пабах и клубах города прозвучит серия джазовых after-party – внепрограммных музыкальных событий и вечеринок.

По словам арт-директора фестиваля Дмитрия КОРОВИНА, Chernihiv Jazz Open тяготеет к этнической музыке, приглашая артистов, в творчестве которых присутствует этот элемент.

«Это получилось не специально, но и нельзя сказать, чтобы случайно, поскольку абсолютно все люди, задействованные в подготовке фестиваля, любят фолк во всех его многогранных проявлениях. Нам очень нравится, что у фестиваля есть душа, надеемся, что это чувствуют также зрители и участники», - сказал он.

Первый фестиваль Chernihiv Jazz Open состоялся 11-12 декабря 2010 года в Черниговском филармоническом центре.