Вчера вечером погиб начальник Донецкого областного управления юстиции Владимир Марков.

Об этом агентству УНИАН сообщили в Министерстве юстиции Украины.

По информации министерства, В.Марков погиб вследствие автокатастрофы в районе г. Красноармейск.

Как сообщили УНИАН в управлении юстиции, согласно предварительной информации, автомобиль "Мицубиси", за рулем которого был 55-летний В.Марков, столкнулся с другим автомобилем при совершении обгона.

Справка УНИАН. В.Марков занимал должность начальника Донецкого областного управления юстиции с марта 2004 года.

До этого назначения В.Марков работал начальником Государственной судебной администрации Донецкой области.