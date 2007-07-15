Погиб начальник Донецкого областного управления юстиции
13:53, 15 июля 2007Общество
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Автокатастрофа
Вчера вечером погиб начальник Донецкого областного управления юстиции Владимир Марков.
Об этом агентству УНИАН сообщили в Министерстве юстиции Украины.
По информации министерства, В.Марков погиб вследствие автокатастрофы в районе г. Красноармейск.
Как сообщили УНИАН в управлении юстиции, согласно предварительной информации, автомобиль "Мицубиси", за рулем которого был 55-летний В.Марков, столкнулся с другим автомобилем при совершении обгона.
Справка УНИАН. В.Марков занимал должность начальника Донецкого областного управления юстиции с марта 2004 года.
До этого назначения В.Марков работал начальником Государственной судебной администрации Донецкой области.
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