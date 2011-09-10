В Сумах прошел чемпионат города по шашлыкам

В Сумах в городском парке имени Ивана Кожедуба состоялся Первый чемпионат города по приготовлению шашлыков.

Как передает корреспондент УНИАН, на площадке возле Колеса обзора около десяти конкурсантов, которые представляют общины национальных меньшинств города и нескольких городских учреждений питания, предложили всем гостям праздника свои шашлыки. Кроме того, все желающие имели возможность принять участие в веселых развлечениях и конкурсах и получить призы от спонсоров чемпионата.

Инициатива проведения такого необычного для Сум конкурса принадлежит ряду общественных молодежных организаций. Идею поддержали в управлении предпринимательства, торговли, быта и защиты прав потребителей и управлении информационно-аналитической работы городского совета.

По итогам чемпионата победителями признаны представители украинской, азербайджанской и армянской кухни.

Все участники чемпионата получили дипломы, а победители награждены «золотыми» шампурами, изготовленными мастерами кузнечного дела специально к этому мероприятию.