Правительство Германии передало Украине 100 компьютеров

Замминистра экологии и природных ресурсов Украины Иван МАКАРЕНКО и посол Германии в Украине Ганс-Юрген ГАМЗЁТ подписали акт о передаче материально-технической помощи от правительства Федеративной Республики Германия для национальных природных парков, природных и биосферных заповедников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды, таким образом, администрациям объектов природно-заповедного фонда передано 100 компьютеров.

«Украина и Германия уже длительное время активно и последовательно сотрудничают в сфере охраны окружающей природной среды. В частности, Украина поддержала присоединение немецкой стороны, а именно участков с вековыми буковыми лесами к объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО «Буковые пралеса Карпат», – отметил И.МАКАРЕНКО. Он выразил благодарность послу Германии в Украине за личную поддержку в создании и развитии национальных природных парков и заповедников в Украине.