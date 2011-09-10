Украина примет участие в белорусско-российских учениях

Украина будет принимать участие в белорусско-российских учениях "Щит Союза -2011", которые пройдут 16-22 сентября на российском полигоне Ашулук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ на брифинге в клубе Кабинета министров Украины.

"Действительно на встрече трех министров месяца три назад мы договорились, что наши подразделения, рота, будет участвовать в этих учениях", - сказал М.ЕЖЕЛЬ.

Справка УНИАН. Совместные белорусско-российские оперативные учения "Щит Союза – 2011" 16-22 сентября пройдут на полигоне Ашулук (Российская Федерация) под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя министра обороны Беларуси и командующего войсками Западного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации.

К участию в учениях планируется привлечь около 12 тысяч военнослужащих (от Вооруженных Сил Российской Федерации – около 7 тысяч; от Вооруженных Сил Беларуси – около 5 тысяч), около 50 самолетов и вертолетов, до 200 единиц боевой техники, в том числе около 100 танков.