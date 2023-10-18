Показатель отличается почти на 30%.

Более приоритетным для Украины общество считает членство в НАТО, чем в Европейском союзе: мнения украинцев разделились 54% на 24% по этому вопросу.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 29 сентября - 9 октября 2023 года.

Социологи отмечают, хотя абсолютное большинство украинцев поддерживают вступление и в ЕС, и в НАТО, все же более приоритетным общество выбирает для себя НАТО - такой ответ предоставили 54% респондентов. Отдают предпочтение членству в ЕС - 24%. Остальные - не смогли вообще ответить на этот вопрос.

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Отмечается, что такая тенденция в ответах общая для всех регионов Украины. Хотя все опрошенные считают, что вступление Украины в НАТО и ЕС должно происходить параллельно.

Опрос показал, что членство Украины в Европейском союзе с точки зрения долгосрочной безопасности поддерживают 59%, экономические перспективы - выделили 57% украинцев, на будущем украинской демократии акцентировали 44%, обеспечение верховенства права выбрали 45%, а международное признание места Украины в Европы выделил 41% общества.

По результатам предыдущих опросов КМИС, 82% респондентов соглашаются, что будущее Украины, как процветающей свободной страны, зависит от того, станет ли она членом ЕС (февраль 2023 года). В то же время 92% украинцев хотели бы, чтобы Украина стала членом ЕС, а 89% - членом НАТО (май 2023 года). То есть сейчас в обществе сложился консенсус относительно поддержки европейской и евроатлантической интеграции.

В КМИС отмечают, что вместе с достижением консенсуса по вступлению в ЕС и НАТО, параллельным процессом является отграничение от России. Сейчас почти 80% украинцев считают, что Украина и Россия должны иметь границы, таможни, визы.

Больше о новом опросе от КМИС

В течение 29 сентября - 9 октября 2023 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 1010 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами заграницей.

Украина стремится вступить в НАТО

23 из 31 членов Альянса уже поддержали вступление Украины в НАТО. В то же время США и Германия такой поддержки не высказываю по этому вопросу. Президент США Джо Байден говорил, что Украина не готова к вступлению в НАТО в разгар войны. Германия, по сообщениям СМИ, стремится отсрочить присоединение Украины к Альянсу, опасаясь перерастания войны в Украине в войну блока с Россией.

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