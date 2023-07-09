Если приглашение не будет получено, акцент будет смещен на гарантии безопасности от партнеров.

Если на саммите НАТО в Вильнюсе Украина не получит приглашение присоединиться к Альянсу, Киеву однозначно придется пересмотреть стратегию. Об этом в интервью "Европейской правде" заявила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина.

Она объяснила, что конкретное решение со стороны Альянса запустило бы значительное количество важных процессов. При его отсутствии акценты были бы смещены на гарантии безопасности от партнеров.

"Конкретное решение в Вильнюсе запускает большое количество процессов. Процессов, связанных со стратегическим планированием, оборонной помощью, оборонным планированием, вопросом, связанным с трансформацией сектора безопасности и обороны, приоритетами во взаимодействий с союзниками, содержанием самих гарантий безопасности. То есть, если у нас будет отсроченное решение или непринятое решение в Вильнюсе относительно членства Украины в НАТО, это означает, что именно гарантии безопасности тогда являются основными. Поэтому очевидно смещаются акценты", – сказала вице-премьер.

Видео дня

Стефанишина подчеркнула, что членство Украины в НАТО было бы "самой дешевой гарантией безопасности" для нашей страны. Это бы снизило уровень политической ответственности каждого отдельного лидера, акцентирует вице-премьер.

"Это определенным образом "аутсорс" политической ответственности за все, что будет происходить после войны. Потому что есть целая структура, которая отвечает за взаимосовместимость, взаимодействие, обучение, профессиональное развитие. Украина в НАТО – это не только гарантия безопасности, а это и снижение уровня политической ответственности каждого лидера, который принимал решение помогать Украине на протяжении войны. Это для нас настолько очевидные факты, что особое раздражение вызывают дискуссии, которые поднимают какие-то абсолютно бестолковые аргументы по поводу России", – сказала Стефанишина.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

11-12 июля в Литве состоится очередной саммит Североатлантического альянса, на котором будут присутствовать лидеры четырех десятков стран. На мероприятии Украина, как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, стремится получить четкие сроки вступления нашей страны в Альянс. В ОПУ подчеркивали, что Киев рассчитывает приглашение присоединиться с "открытой датой".

23 из 31 членов Альянса уже поддержали вступление Украины в НАТО. В то же время США и Германия такой поддержки не выражают. Президент США Джо Байден накануне саммита повторил, что Украина не готова к вступлению в НАТО в разгар войны. Германия, по сообщениям СМИ, стремится отсрочить присоединение Украины к Альянсу, опасаясь перерастания войны в Украине в войну блока с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: