Томенко: власть проводит приватизацию ГТС через другие законы

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО констатировал, что властям в очередной раз не удалось предпринять следующий шаг к ликвидации НАК «Нафтогаз Украины» и возможной приватизации газотранспортной системы.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что по инициативе Партии регионов большинство пыталось включить в повестку дня следующей сессии законопроект о гарантиях государства относительно выполнения решений суда (р.н.7562).

Данным законопроектом, в частности, предусматривается передать право формирования социальных льгот Кабинету министров, что фактически ликвидировало бы льготы ряду социально незащищенных групп, в том числе участникам боевых действий и приравненным к ним лицам.

Кроме того, данным законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 7 Закона Украины «О трубопроводном транспорте», запрещающую приватизацию и реорганизацию (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) государственных предприятий магистрального трубопроводного транспорта. В статье, в частности, указано, что «отчуждение основных фондов государственных предприятий магистрального трубопроводного транспорта, передача их с баланса на баланс, в концессию, аренду, лизинг, залог, управление, передача в уставный фонд других юридических лиц основных фондов и акций таких предприятий, совершение других юридических действий, которые могут привести к отчуждению основных фондов и акций этих предприятий, а также основных фондов и акций Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», дочерних и учрежденных ею предприятий и газохранилищ запрещаются, кроме случаев, когда результатом таких действий является создания государственных предприятий, 100 процентов которых находится в государственной собственности Украины».

Вместо этого, предложенными данным законопроектом изменениями предусматривается, что Кабинет министров определяет перечень предприятий, на которые распространяется ограничение по запрету.

«Таким образом, власти пытались предпринять очередной шаг к ликвидации НАК «Нафтогаз Украины» и возможности приватизации украинской ГТС», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время, за внесение данного законопроекта в повестку дня проголосовало только 209 народных депутатов. Н.ТОМЕНКО назвал это решение положительным, однако отметил, что власти и в дальнейшем будут искать возможность внесения и принятия данного законопроекта.