В Киеве наибольший спрос имеют двухкомнатные квартиры

В Киеве в августе т.г. было совершено 1103 сделки купли/продажи квартир на вторичном рынке и 706 квартир продано в недостроенных домах.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty.

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры (55% сделок), 35% приходится на однокомнатные квартиры и 10% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (70%) приходится на квартиры стоимостью до 100 тыс. долл., 24% - в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. и 6% - в категории свыше 200 тыс. долл.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 411 долл./кв. м на вторичном рынке (1 261 долл./кв. м - на первичном рынке).

Самым дорогим был Печерский район, где средняя цена продажи в августе т.г. составила 2 949 долл./кв. м на вторичном рынке (2 530 долл./кв. м - на первичном рынке).

Напомним, в июле 2011 года на вторичном рынке жилья Киева было продано 1 135 квартир, на первичном рынке - 684.