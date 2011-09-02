В Киеве создана площадка для диалога бизнеса и власти

Сегодня 2 сентября в Киеве прошел «Форум деловых людей». Цель форума - подвести черту под двадцатилетием "карикатурного капитализма" и построить реальную рыночную экономику, выработав систему методов и рецептов для улучшения бизнес-климата в стране.

Организаторам, среди которых парламентский Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, Европейская бизнес-ассоциация, Украинский кредитно-банковский союз и другие, удалось собрать под одной крышей влиятельных представителей украинского бизнеса, власти, политиков, экспертов и иностранных гостей для того, чтобы вместе обсудить наболевшие проблемы и в ходе живой дискуссии выработать пути их решения.

По оценкам инициатора Форума – главы парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталии Королевской, открывающийся Форум должен стать постоянной площадкой выработки консолидированных решений бизнеса и их публичного обсуждения с представителями власти.

«Форум станет первым незаангажированным местом ведения диалога, который позволит принимать эффективные государственные решения. Люди дела, развивающие производство и торговлю, являются основой, гарантом и перспективой для экономической независимости Украины. Именно предприниматели, а не чиновники создают новые рабочие места, а их предприятия выпускают продукцию и оказывают услуги. Они, а не государственные служащие, берут на себя реальную ответственность за судьбы людей, работающих на производствах. Люди дела должны быть включены в процесс реформ и законотворчества. Их мнение должно быть решающим при определении будущей модели развития Украины» - отметила она.

Директор Мирового банка в Украине, Беларуси и Молдове Мартин Райзер в своем выступлении отметил, что существует три причины, из-за которых процесс реформ осложняется.

«Первая - реформы проводятся медленно. Вторая - внедрения на местах часто не бывает. Третья и самая сложная - нет доверия между властью, населением и предпринимателями», - отметил директор Мирового банка на форуме. Поэтому, по словам Мартина Райзера: « Украина больше всего нуждается сейчас в хорошем и конструктивном диалоге".

На Форуме по вопросам ключевых проблем, барьеров и рисков для бизнеса, эффективного диалога предпринимателей с властью, а также улучшения бизнес-климата выступали глава Госагентства по инвестициям управления Национальными проектами Владислав Каськив, директор, глава правления «Райффайзен Банк Аваль» Владимир Лавренчук, генеральный директор «Майкрософт Украина» Дмитрий Шимкив, генеральный директор «Укрзернопром Агро» Евгений Ленг. Всего в форуме приняло участие более 250 представителей бизнеса со всей Украины.