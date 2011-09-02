Комитет ВР хочет объяснений от Пшонки, Могилева и Попова

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов обратился в Министерство внутренних дел, Генпрокуратуру и КГГА с просьбой объяснить, на каких основаниях милиция препятствовала мирному шествию оппозиции 24 августа в Киеве и применила против граждан спецсредства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил председатель этого комитета Виктор ШВЕЦ.

«С целью выяснения действительных обстоятельств этого события, которое имело место 24 августа, я, как председатель комитета, направил соответствующее представление генеральному прокурору Украины, министру внутренних дел, председателю Киевской городской государственной администрации с тем, чтобы они дали ответ и разъяснение комитету, после чего мы выясним все эти обстоятельства и на заседании комитета, я уверен, будет дана политическая оценка этим событиям», - сказал В.ШВЕЦ.

Кроме того, добавил он: «Я усматриваю в этих событиях очень серьезную угрозу правам и свободам украинских граждан». В связи с этим профильный комитет будет рекомендовать ВР рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании.

Комментируя недавние заявления министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЁВА, что милиция в указанный день действовала законно, народный депутат отметил: «Я хотел бы, чтобы министр внутренних дел пока не спешил с такими выводами. Я думаю, прежде всего, тот же министр должен дать ответ комитету о том, на каких основаниях органы внутренних дел незаконно препятствовали мирному движению граждан Украины по тем улицам города Киева, движение по которым не было запрещено в соответствии с постановлением Административного суда города Киева».

Как сообщал УНИАН, 24 августа участники многотысячного митинга, организованного Комитетом сопротивления диктатуре по случаю Дня независимости Украины, были намерены направиться пешком в Администрацию Президента, чтобы передать главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ принятую ими резолюцию.

Однако бойцы спецподразделения милиции «Беркут» перекрыли улицу Владимирскую, чтобы не допустить проход колонны. Также улица была перекрыта автозаками и автобусами с «беркутовцами».

Пресс-служба партии «Батькивщина» заявила, что в центре Киева десятки участников шествия сторонников оппозиции получили травмы в результате применения бойцами спецподразделения милиции «Беркут» слёзоточивого газа.

В свою очередь Главное управление МВД Украины в городе Киеве заявило, что участники акции ранили шестерых милиционеров.

25 августа было возбуждено уголовное дело по фактам столкновений «между правоохранителями и представителями ряда политических партий, объединений и организаций», которые произошли в столице 24 августа (по ч.3 ст.296 Уголовного кодекса Украины “хулиганство").