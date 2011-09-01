Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО настаивает на проверке законности закрытия 640 школ за период 2010-2011 годов.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, сказано в его обращении к председателю Комитета по науке и образовании с просьбой рассмотреть вопрос реорганизации (ликвидации) общеобразовательных учебных заведений на открытом заседании Комитета при участии ответственных представителей органов власти.

В своем обращении заместитель председателя ВР обратил внимание на то, что в течение последних лет власть неоднократно в средствах массовой информации заявляла о политике взвешенного и сугубо правового подхода в вопросе реорганизации (закрытия) школ в Украине. Он также напомнил, что министр образования и науки, молодежи и спорта Украины в своих выступлениях подчеркивал, что вопрос функционирования и развития сети школ относится к полномочиям местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Вместо того, по его словам, статистические данные свидетельствуют о противоположном.

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что по данным экспертов за последние полтора года – с февраля 2010 – в Украине закрыто 640 школ. Для сравнения – за период с 2003 по 2009 годы в Украине было закрыто в целом 870 школ. Такие цифры, по его убеждению, дают право говорить, что власть проводит оптимизацию школьных заведений непродуманно, вопреки здравому смыслу, с нарушением норм Законов Украины «Об образовании», «Об общем среднем образовании» и «О местном самоуправлении»».

Н.ТОМЕНКО особо подчеркнул конституционность права детей на получение полного общего среднего образования и попросил председателя Комитета рассмотреть вопрос реорганизации (ликвидации) общеобразовательных учебных заведений на открытом заседании Комитета при участии ответственных представителей органов власти. Кроме того, он попросил Комитет выяснить, была ли соблюдена законодательно определенная процедура закрытия школ, в каждом ли случае закрытия общеобразовательных заведений в сельской местности давалось согласие территориальных общин и принимались ли соответствующие решения органами местного самоуправления.