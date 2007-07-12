Довгий собирается отдать деньги только тем, у кого есть совесть

Заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ считает необходимым выплатить компенсации за отмену решений о выделении земли лишь тем инвесторам, которые не нарушали законодательство и не вели строительство в запрещенных местах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции перед началом заседания сессии Киевсовета.

Говоря о том, рассматривает ли городская власть вопрос выплаты компенсаций застройщикам, которые получили земельные участки в Киеве, но из-за протестов жителей или решения Киевсовета были или будут отменены, О.ДОВГИЙ отметил, что речь идет действительно о больших средствах.

«Если мы говорим о том, что у нас есть реальный инвестор, который пробует реально построить что-то в Киеве или вложить сюда средства и улучшить инфраструктуру, и ему отменяется решение, то, конечно, мы должны это компенсировать», - сказал О.ДОВГИЙ.

«А если мы говорим, что целый ряд лиц, которые могут себе позволить купить землю с аукциона, и они нагло лезут на детские площадки, внутрь дворов, где нельзя и в принципе аморально строить, я считаю, что мы не должны сильно волноваться о компенсации или каким образом мы бы могли компенсировать средства тех, кто не имеет совести, и считает возможным начинать строительство на детской площадке или на голове у своего соседа», - отметил О.ДОВГИЙ. По его словам, такой бизнесмен сознательно идет на правонарушение.

О.ДОВГИЙ подчеркнул, что сегодня Киевсовет примет ряд решений о конфликтных земельных участках. Он подчеркнул, что «заставить Киевскую администрацию закрыть на это (незаконное строительство – УНИАН) глаза не удастся никому», несмотря на то, кто из депутатов лоббирует такие вопросы.

Секретарь Киевсовета информировал, что сегодня будут отменены решения об отводе земли по адресам: ул. Березняковская, 12; ул. Приречная, 3; просп. Воссоединение; Дарницкий бульвар; просп. Лесной; просп. Советской Украины; ул. Теремковская, 3; просп. Оболонский, 40; ул. Гашека, 8а; ул. Березняковская, 4а.

«Также будут предложены к рассмотрению два проекта решения, которые сделают невозможным дальнейшее развитие или создание аналогичных застроек», - добавил О.ДОВГИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба КГГА распространила сообщение о том, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ по инициативе фракции Блока Леонида Черновецкого намерен временно приостановить действие решений Киевсовета прошлого созыва о выделении 56 земельных участков в столице.