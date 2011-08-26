В книжном магазине "Сяйво" всё разбито и разрушено

Дальнейшая судьба столичного книжного магазина “Сяйво” остается неизвестной: помещение передано представителям городской власти – коммунальному предприятию “Киевспецжилэксплуатация”.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня это предприятие приняло на баланс помещения, которые занимал книжный магазин “Сяйво”.

Состоялось это в присутствии представителей городской и районной власти, а также представителей “Сяйва”, в частности, директора магазина Аллы ЛАЗУТКИНОЙ, которая впервые с февраля 2010 года смогла попасть в помещение по адресу: улица Красноармейская (Большая Васильковская), 6.

Вход в помещение проходил с помощью спецтехники – сварочных аппаратов, которыми снимали замки бронированных дверей, установленных фирмой, которая в последнее время держала помещение под своим контролем и никого туда не пускала, несмотря на судебные решения.

Попав внутрь, представители городской власти и “Сяйва” встретили там мужчину, который отказался представиться, но сказал, что уже два месяца здесь живет как охранник и смотритель. Его с помощью вызванной милиции вывели из помещения и направили в районное отделение внутренних дел для установления личности и цели его пребывания на территории бывшего книжного магазина “Сяйво”.

В ходе осмотра торговых залов оказалось, что они полностью разрушены, там кучи строительного мусора, стены ободраны до кирпича. Никакого имущества магазина внутри не осталось. Помещение на втором этаже, где размещались кабинеты администрации “Сяйва”, превращены в жилье с кроватями и плитой.

Подвальные помещения, где были склады с книгами, превращены в свалку стройматериалов.

“Это настоящий разбой, что произошло... Разбито, разрушено все... Конечно, по сравнению с 5 млн. грн. и тем, что сделали с магазином, фотоаппарат «Никон» – мое собственное имущество, которое осталось здесь, - просто теряет свою ценность на фоне того, что я здесь сейчас вижу”, - со слезами на глазах сказала А.ЛАЗУТКИНА.

Как объяснили представители столичной власти, согласно решению суда, конфликтные помещения возвращены территориальной общине и непосредственно Шевченковской райгосадминистрации Киева, поскольку суд отменил все решения о приватизации помещений книжного магазина.

Заведующий сектором мониторинга и анализа судебных дел по защите интересов КГГА в судах общей юрисдикции Сергей СКОБЕЛЬСКИЙ заявил, что решением Хозяйственного суда Киева договор купли-продажи данного помещения между Шевченковским районом и ООО «Абриль-студио» был признан недействительным. В июле 2011 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил решение первой инстанции в силе (о признании недействительными этих соглашений). В последующем городским БТИ во исполнение указанного решения была отменена регистрация двух договоров, которые признаны недействительными, и восстановлена запись о праве собственности территориальной общины на это помещение. По словам представителя городской власти, балансодержателем помещения в районе является КП «Управляющая дирекция». После этого было принято решение о передаче помещения с баланса КП «Управляющая дирекция» на баланс КП «Киевспецжилэксплуатация».

“То, что произошло сегодня, - балансодержатель помещения КП “Управляющая дирекция по эксплуатации жилого фонда” (районная организация) с целью передачи его, во исполнение распоряжения КГГА, на баланс КП “Киевспецжилэксплуатация” открыла указанное помещение, все мы зашли туда и увидели, что какое-либо имущество отсутствует, в помещении полная разруха”, - отметил С.СКОБЕЛЬСКИЙ.

По результатам демонтажа замков во входных дверях бывшего магазина и обследования помещений был составлен акт, в котором зафиксировано отсутствие имущества и существенное повреждение помещений. Этот документ, как объяснил С.СКОБЕЛЬСКИЙ, оформлен КП “Управляющая дирекция” и КП “Киевспецжилэксплуатация” при участии прежнего арендатора - книжного магазина “Сяйво”, который заявляет, что там было имущество.

Далее, отметил он, специалисты КП “Киевспецжилэксплуатация” должны оценить масштабы произошедшего и составить проектную документацию на ремонт для открытия книжного магазина.

О сроках, в которые можно будет возобновить работу книжного магазина, по словам С.СКОБЕЛЬСКОГО, можно будет говорить лишь после того, как помещение осмотрят технические специалисты и дадут свою оценку.

На вопрос, передадут ли помещение предыдущему арендатору - “Сяйву” - после того, как ремонт будет произведен, С.СКОБЕЛЬСКИЙ ответил: “Я думаю, что это преждевременный вопрос... Но, безусловно, как неоднократно заявляло руководство КГГА, работа книжного магазина будет возобновлена. В том или ином формате, при участии тех или иных юридических лиц книжный магазин будет работать в этом помещении”.

Несмотря на то, что представителям “Сяйва” удалось попасть в магазин, они выражали обеспокоенность по поводу сегодняшнего “силового” входа в помещение. Как объяснил адвокат Олег КОРОЛЬ, который представляет в судах интересы “Сяйва”, поскольку еще не закрыты уголовные дела относительно имущества книжного магазина, нельзя было сегодня заходить в него без государственного исполнителя.

“Эти действия легко могут быть признаны нелегитимными. Вот такой вход без представителя государственной исполнительной службы, по нашему мнению, является незаконным. Поскольку есть существующее исполнительное производство на наложение ареста на имущество”, - сказал он.

По информации О.КОРОЛЯ, госисполнитель собирался приехать в книжный магазин на следующей неделе, поскольку сегодня еще нет решения о возможности принудительного входа в помещение, и об этом городская власть была предупреждена сегодня соответствующим письмом адвоката. По мнению О.КОРОЛЯ, городская власть просто форсирует события, чтобы показать, что “они хотят очень быстро вернуть помещение и показать киевлянам, что они являются борцами за культуру и сохранение книжных магазинов”.

Однако С.СКОБЕЛЬСКИЙ на это представителям СМИ сказал: “По закону владелец помещения вошел в свое помещение. Запрета владельцу пользоваться своим помещениям на сегодня не существует”.