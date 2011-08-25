Беркутовца, применившего газ, накажут?

В Министерстве внутренних дел отмечают, что изучают случай применения газа сотрудниками милиции во время акции протеста оппозиции 24 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам начальник Главного штаба МВД Украины Анатолий ЛАЗАРЕВ.

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Он отметил, что во время подготовки правоохранителей к работе во время праздничных мероприятий к 20-й годовщине Независимости Украины личному составу было приказано не использовать некоторых специальных средств против митингующих, в том числе сотрудникам милиции не раздавали баллончики со слезоточивым газом.

«Мы предупреждали командиров, и они выполнили наш приказ, чтобы не выдавать личному составу на руки определенных видов и средства активной обороны. Вы видели, что на них не было бронежилетов, нет машин, которые используются при нарушении общественного порядка, водометов, нет тяжелой бронетехники, и в том числе личному составу не выдавались баллончики с газом», - сказал А.ЛАЗАРЕВ.

Он отметил, что сейчас проводится проверка этого случая. И в случае, если этот факт будет доказан, виновный милиционер будет наказан. В частности, А.ЛАЗАРЕВ отметил, что также проводятся опросы граждан, которые были свидетелями этого случая.

Как сообщал УНИАН, несмотря на запрещение суда проводить акции оппозиции в любых местах, кроме парка имени Тараса Шевченко, участники многотысячного митинга, организованного Комитетом сопротивления диктатуре по случаю Дня Независимости Украины, намеревались идти шествием до Администрации Президента, чтобы передать главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ принятую ими резолюцию.

Однако бойцы спецподразделения милиции «Беркут» заградили улицу Владимирскую, чтобы не допустить прохода колонны к Администрации Президента. Также улица была перекрыта автозаками и автобусами с «беркутовцами».

Пресс-служба партии «Батьківщина» заявила, что в центре Киева десятки участников шествия сторонников оппозиции получили травмы в результате применения бойцами спецподразделения милиции «Беркут» слезоточивого газа.

Сегодня, 24 августа, в столичной милиции подтвердили, что во время попытки сторонников оппозиции прорвать милицейский кордон, кто-то из бойцов «Беркута» применил «какой-то аэрозоль».

Как отметили в ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве, «кто-то из бойцов «Беркута» действительно применил какой-то аэрозоль, это видно на видео, этот факт очевиден. Но, что это был за аэрозоль, неизвестно. Возможно, средство от тараканов».