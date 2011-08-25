Сегодня в Донецке возле часовни Великомученицы Варвары состоялась панихида по погибшим шахтерам, приуроченная ко Дню памяти погибших на производстве.

Как передает корреспондент УНИАН, на панихиде присутствовали Донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, члены городской общественной организации «Ассоциация семей погибших шахтеров», а также начальники управлений горсовета, руководители шахт, лидеры и члены Профсоюза работников угольной промышленности Украины.

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО подчеркнул, что «руководство города, духовенство, жители Донецка пришли отдать дань памяти тем, кто, к сожалению, ушел в расцвете сил и здоровья, а гибель горняков - незаживающая рана не только для сотен шахтерских семей, но и для многих людей, ценящих и понимающих важность шахтерского труда».

По данным Главного управления статистики Донецкой области, в угольной промышленности региона годовой уровень производственного травматизма (20 травмированных в расчете на 1000 работников) в пять раз выше среднего по области показателя. На угольных предприятиях области в прошлом году было травмировано 2908 человек или две трети всех пострадавших на производстве.

Число погибших шахтеров за 2010 год составило 74 человека, то есть каждый миллион тонн выданного на-гора угля стоил жизни 2 горняков.