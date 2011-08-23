Попову, Азарову и Пшонке советуют подняться по вопросу «Индара»

Экс-глава Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО считает, что по вопросу инсулинового завода «Индар» нужно «подняться» Киевской городской государственной администрации, Кабинету министров и Генеральной прокуратуре.

Такое мнение она выразила в комментарии УНИАН по поводу ситуации вокруг завода «Индар»

Как отметила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, «ситуация с заводом «Индар» началась еще в 2009 году. В 2008 году Фонд госимущества не дал добро на реализацию данного пакета акций в частные руки. То, что сегодня происходит с заводом, было заложено еще в 2008 году».

По словам экс-главы ФГИУ, в Комитете Верховной Рады по вопросам охраны здоровья сегодня готовится к рассмотрению этот вопрос, и другим ведомствам также надо разобраться в этой проблеме.

«Нужно с этим вопросом подняться Киевской горадминстрации, Кабинету министров, Генеральной прокуратуре, узнать, какие были активы, на основании каких распоряжений активы были переведены в частную собственность. То, что предприятие стратегическое и принадлежит Министерству здравоохранения, значит, министерству нужно с этим вопросом подняться», - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

В свою очередь президент Международной диабетической ассоциации Украины Людмила ПЕТРЕНКО по поводу работы завода «Индар» подчеркнула, что «есть вопросы, которые я буду задавать Министерству охраны здоровья, Фонду госимущества, Комитету Верховной Рады».

Кроме того, она убедилась, что на заводе работает оборудование, однако «позволяет ли это оборудование производить весь тот спектр, о котором заявил «Индар», мне судить не дано». «Это должна быть государственная комиссия, если она желает сохранить предприятие как отечественного производителя», - сказала Л.ПЕТРЕНКО.

«Меня интересует, будет ли качественная продукция, кто сегодня будет осуществлять контроль за этим качеством, я и дальше буду поднимать эти вопросы, кто сегодня владелец, почему до сих пор государство не заинтересовалось, когда пропали акции и бюджет прошел, и кто прибрал в свои рук пакет акций для того, чтобы осуществлять контроль», - подчеркнула президент Международной диабетической ассоциации Украины.

Как сообщал УНИАН, ЗАО «Индар» основан 14 августа 1997 года в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины № 82 от 29 января 1997 года «Об организации производства отечественных инсулинов». На данный момент предприятие выпускает свыше 60% инсулина, изготавливаемого в Украине.

По свидетельству очевидцев, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов «Беркута» ворвалась на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых собственников предприятия. По словам работников завода, 70% акций «Индара», ранее принадлежавших государству, сейчас перешли к частным лицам.

11 июля пресс-служба предприятия со ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

Однако, по информации бывшего руководства завода, часть рабочих завода объявили бессрочную забастовку.

27 июля бывшие руководители ЗАО «Индар» обратились с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором просят принять меры для возвращения государству контрольного пакета акций этого предприятия.