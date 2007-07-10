В УНИАН состоится пресс-конференция «Развал Черноморского судостроительного завода – угроза нацбезопасности Украины»

11 июля 2007, в 10.30 в УНИАН (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) состоится пресс-конференция на тему: «Развал Черноморского Судостроительного Завода – угроза нацбезопасности Украины». Участники пресс-конференции предоставят журналистам новые данные о развале крупнейшего судостроительного предприятия, о приватизационных махинациях и о дальнейших шагах, направленных на спасение Черноморского Судостроительного завода, судостроительной отрасли и обеспечение национальной безопасности Украины. Так же планируется подписание обращения к Президенту с призывом разрешить ситуацию вокруг ЧСЗ. Участники пресс-конференции: Алексей Толкачёв – глава Общественного комитета национальной безопасности Украины; Владимир Тимошин – член исполнительного комитета Николаевского горсовета, адвокат; Александр Моспаненко, координатор Комитета гражданского действия г. Николаева.