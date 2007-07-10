Сегодня, 10 июля о 12-00 в УНИАН состоится пресс-конференция Всеукраинского благотворительного Фонда Надежды и Добра на тему: “Проведение 6-го Международного детского фестиваля „Изменим мир к лучшему!” Участники: председатель Правления ВБФ Надежды и Добра В.Довженко, зам.. министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта С.Толстоухова, секретарь Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО М.Скуратовский, дети-участники делегации Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон:254-4801, Е-МАІL адрес fhg@i.com.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.