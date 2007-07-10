Инвесторов привлекает первая 5-звёздочная гостиница и мост над Севастопольской бухтой

В Севастополе в ближайшее время благодаря инвесторам построят мост через Севастопольскую бухту, первую 5-звездочную гостиницу и реконструируют аэропорт „Бельбек”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН. „В Севастополе сейчас очень интенсивно работают инвесторы, инвестиционная привлекательность Севастополя постоянно растет. Завершение передачи объектов от военных ведомств в коммунальную собственность увеличивает наши инвестиционные возможности”, - сказал В.КАЗАРИН.

По информации первого заместителя главы исполнительной власти города, „только за последние полторы недели Севастополь посетили представители четырех крупных инвестиционных компании, с двумя из них уже подписаны протоколы о намерениях, и также две из этих четырех компаний до конца текущей недели зарегистрируют юридические лица в Севастополе, будут созданы фирмы, которые начнут работать по практической разработке тех проектов, которые мы совместно с городским советом для них сформировали”. Как сказал В.КАЗАРИН, „мы спешим с этой работой, потому что целый ряд проектов, которые мы будем реализовывать с ними, связаны с подготовкой к 225-летнему юбилею Севастополя”. Среди объектов он назвал в частности, строительство моста через Севастопольскую бухту, реконструкцию аэропорта „Бельбек”, и строительство в городе первой 5-звездочной гостиницы.

В.КАЗАРИН выразил твердое убеждение в том, что Севастополь по итогам года „значительно перевыполнит запланированные показатели” по получению инвестиций.