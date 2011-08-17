Председатель районного суда утонул, выпав из моторной лодки

Трагически погиб председатель Ровенского районного суда Виктор Лопацкий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ровенской области, трагедия произошла 16 августа на реке Припять недалеко от села Млыны Заречненского района.

Судья В.Лопацкий отдыхал там вместе с членами своей семьи – братом и племянником. Все трое возвращались на моторной лодке с прогулки по реке. Неожиданно лодку шатнуло и она перевернулась. Двое с лодки сумели доплыть до берега, судья же на виду у родных утонул.

Позже водолазы нашли тело В.Лопацкого.

По данному факту прокуратурой Заречненского района проводится проверка в порядке статьи 97 УПК Украины, после ее проведения будет принято процессуальное решение.