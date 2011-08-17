"Антонов" подписал соглашение с российским авиапромом

ГП «Антонов» и ОАО «Авиационная промышленность» (г. Москва) подписали 16 августа во время авиасалона МАКС-2011 в г. Жуковский (Московская область) соглашение о сотрудничестве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соглашение подписали президент - генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА и генеральный директор ОАО «Авиационная промышленность» Виктор КУЗНЕЦОВ.

Документ предусматривает сотрудничество в разработке и реализации долгосрочных программ в области создания, серийного производства, развития системы послепродажного обслуживания авиационной техники, сохранения и развития научных и производственных кооперационных связей, отраслевой справочной и нормативной документации, научно-технического и промышленного потенциала.

«Мы будем заниматься реализацией достигнутых межправительственных соглашений», - сообщил после подписания соглашения В.КУЗНЕЦОВ.

Он уточнил, что речь идет об организации производства на российском рынке: развитие научно-производственной базы, продвижение отдельных технологических направлений, организации маркетинга и ряда других процессов, связанных с авиационной деятельностью.

В.КУЗНЕЦОВ также выразил надежду, что соглашение позволит «снять некоторые шероховатости технического характера, которые есть во взаимодействии с украинскими предприятиями».

Д.КИВА добавил, что сотрудничество будет налаживаться по всем программам, которые есть с Россией: Ан-148, Ан-158, Ан-70.

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Сравнив по просьбе корреспондента УНИАН, рыночную привлекательность «Сухого СуперДжет 100» и Ан-148, Д.КИВА отметил, что Ан-148, которые эксплуатирует авиакомпания «Россия» показали высокую эффективность, и налет на каждый самолет достигает 300 часов в месяц. По его словам, сейчас самолет выходит на 400 часов, добавил он.

Он подчеркнул, что Ан-148 имеет массу преимуществ - может садится на любых аэродромах, летать в условиях отсутствия видимости, чего не может сделать Сухой Супер Джет.

При этом Д.КИВА считает, что в рамках «ОАК» можно беспроблемно выпускать как Ан-148 так и Сухой СуперДжет.

«С моей точки зрения, это разные модели. Ан-148 меньше по числу пассажиров. Я желаю успеха Сухому СуперДжет – знаю, как тяжело создавать самолеты. Дальше жизнь и рынок покажут», - сказал он.

В то же время, Д.КИВА обеспокоен снижением темпов производства Ан-148 на Воронежском авиазаводе: «Меня это тоже смущает, потому что известно, что первые самолеты не всегда сразу оправданы по себестоимости – они всегда дороже, потому как это почти ручная работа. Но при выпуске большой партии получится, что эта продукция прибыльная», - сказал президент «Антонова».

«Наши партнеры говорят, что дальше планируют наращивать темпы выпуска», - добавил он.