Первоклассники получат “Киевский букварь”

Все столичные первоклассники в этом году получат новые буквари, выпущенные в рамках городской программы “Киевский учебник”, которая финансируется за счет городского бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на коллегии КГГА начальник Главного управления образования и науки Киевской горгосадминистрации Вера ГОРЮНОВА.

“По учебникам у нас отдельная программа. Уже есть сигнальный экземпляр Киевского букваря. Это наш проект “Киевский учебник”. Мы его реализуем за счет киевской городской власти. В этом году 3,5 млн. грн. выделены на проект”, - проинформировала В.ГОРЮНОВА.

“Министерство образования уже буквари давно не выпускает, поэтому мы выпустили свои киевские. Книги напечатаны на каждого первоклассника. 25 тысяч мы выпускаем в этом году и будем иметь первый год такие букварики”, - отметила В.ГОРЮНОВА.