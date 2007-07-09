Семенюк прорвало: она припомнила Балоге ”барвистый” лес

Упреки руководителя Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ, которые «он себе позволяет делать» в адрес Фонда государственного имущества, критикуя приватизацию "Лугансктепловоза", откровенно циничные и не могут не возмущать, подчеркивается в заявлении председателя ФГИУ Валентины СЕМЕНЮК.

Как сказано в заявлении, переданном агентству УНИАН пресс-службой СПУ, продажа ОАО "Лугансктепловоз" стратегическому инвестору дает средства государству и инвестиции на предприятие в размере свыше 2 млрд. грн., а также обеспечивает увеличение количества рабочих мест, заработную плату, обновление производства, выход на надежные рынки сбыта.

“Все это, между прочим, отвечает программным принципам, с которыми шли социалисты в 2004 году на президентские выборы, а именно: создание новых рабочих мест, модернизация экономики, защита человека труда. Эти обязательства мы будем выполнять, несмотря на грязные намеки бизнесменов от власти”, - говорится в заявлении В.СЕМЕНЮК.

“Именно поэтому Вам, господин БАЛОГА, конечно, виднее, сколько стоит "товарняк угля" или "барвистого" закарпатского леса, но не видно, чтобы вы где-либо заботились о судьбе 8 тысяч рабочих “Лугансктепловоза”, которые до продажи предприятия уже три месяца не получали заработную плату”, - подчеркивает В.СЕМЕНЮК.

По ее мнению, “стоит вспомнить, что именно в окружение Президента входят люди, которые непосредственно осуществляли сертификатную приватизацию, за которую рано или поздно придется отвечать, и именно они дают "советы" руководителю государства ломать проекты, которые реализовываются не в их интересах, а в интересах граждан. Там работает бывший директор Юридического департамента Фонда государственного имущества, который на протяжении нескольких лет в середине 90-х визировал сотни документов, согласно которым предприятия продавались за сертификаты. Сегодня у этих людей хватает нахальства отрицать очевидные вещи - то, что продажа ОАО "Лугансктепловоз" является одним из успешных приватизационных проектов общегосударственного уровня. И то, что он поразительно отличается от неудачного предыдущего конкурса, подготовка к которому началась еще во время премьерства нынешнего Президента. Мало того, что условия конкурса фактически не содержали инвестобязательств и не защищали права рабочих, так еще и судебные решения после неудачного конкурса довели предприятие фактически до банкротства. В то же время лидер одной из финансово-промышленных групп, которая причастна к упадку ОАО "Лугансктепловоз" и которой не удалось получить над ним контроль, даже на встрече с Президентом делает попытки отстоять свои собственные интересы относительно этого объекта, не учитывая, что на нем тоже лежит ответственность за судьбу работников, оставшихся без работы и зарплаты”.

“Я, как и мои товарищи по партии, не смирюсь, чтобы квалифицированные рабочие стояли на рынках в то время, когда их предприятия режут на металлолом или превращают в склады, а такая судьба ожидала "Лугансктепловоз", если бы он достался поддерживаемым работникам Секретариата, а не промышленным инвесторам. Этого не будет допущено!”, - заявляет В.СЕМЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, 23 марта ФГИУ провел конкурс по продаже 76% акций ОАО “ХК “Лугансктепловоз” с открытым предложением цены по принципу аукциона. По итогам конкурса победителем было признано ОАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), которое предложило за пакет 292 млн. 505 тыс. грн. при стартовой цене пакета 292 млн. грн.

На участие в конкурсе подавали заявки четыре компании: ОАО "Демиховский машиностроительный завод" (Россия, Московская область); АО "Днепровагонмаш" (г. Днепродзержинск); ОАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" (г. Марганец, Днепропетровская область); ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод" (Россия, г. Брянск, правопреемник ЗАО "Производственная компания "Брянский машиностроительный завод").

Однако к конкурсу были допущены только две аффилированные между собой компании: ОАО "Демиховский машиностроительный завод" и ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод".

По информации представителей МГОК, они были готовы предложить за 76% госпакет акций ОАО «Лугансктепловоз» не менее 400 млн. грн.

25 июня Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск ОАО «Днепрвагонмаш», признав недействительным договор купли-продажи 76% акций ОАО “ХК «Лугансктепловоз» и обязав покупателя - ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» - вернуть акции Фонду государственного имущества.

27 июня глава Секретариата Президента В.БАЛОГА заявил, что Фонд государственного имущества должен прекратить под видом приватизации процесс разбазаривания государственных ресурсов.

В.БАЛОГА напомнил, что Хозяйственный суд Киева поставил все точки над «і» в споре относительно продажи «Лугансктепловоза». Суд установил нарушения в проведении конкурса и признал приватизацию государственного пакета этого предприятия недействительной, отметил он.

Глава Секретариата Президента предостерег должностных лиц ФГИУ от своеволия в продаже стратегических объектов Украины. Он подчеркнул, что виновные в приватизационном рейдерстве, которое наносит ущерб государству, должны отвечать перед законом.

Раньше Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО официально обращался в Генеральную прокуратуру с просьбой дать юридическую оценку соблюдению Фондом госимущества законодательства в процессе приватизации отдельных объектов государственной собственности, в том числе «Лугансктепловоза».