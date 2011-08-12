Днепропетровский облсовет хочет за 20 тыс гимн с «воспитательным эффектом»

Сегодня на очередной сессии депутаты Днепропетровского областного совета приняли решение о проведении открытого конкурса на создание гимна области.

Как передает корреспондент УНИАН, конкурс объявлен по случаю 80-летия создания Днепропетровской области, которое будет отмечаться в феврале 2012 г.

„С целью создания музыкального символа региона, который будет способствовать воспитанию чувства патриотизма, уважения и любви к родному краю, Днепропетровская областная государственная администрация объявляет конкурс на создание гимна Днепропетровской области”, - отмечается в решении облсовета.

Конкурс будет длиться до 30 ноября 2011 г. Для победителей конкурса (авторов текста и музыки гимна) предусмотрено вознаграждение в сумме 10 тыс. грн. каждому.

Первое официальное исполнение гимна состоится во время празднования 80-летия создания Днепропетровской области.