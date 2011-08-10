Азаров: даже харьковские соглашения не сделали цену на газ рыночной

Действующие газовые контракты в перспективе подорвут основы долгосрочного сотрудничества Украины и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на российско-украинском экономическом форуме.

«Рано или поздно неравноправный договор подрывает основу долгосрочного сотрудничества. Каким бы он ни был выгодным на определенном этапе для одной из сторон, наличие такого неравноправного договора рано или поздно подорвет и очень серьезно подорвет основы долгосрочного сотрудничества», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день, даже с учетом действующей скидки, цена на газ для Украины выше, чем для некоторых потребителей в Европе.

«Даже с учетом той скидки, которая была обусловлена "харьковскими соглашениями", цена сейчас не является рыночной. Мы сейчас имеем цену на российский газ, который получаем, выше, чем та цена, по которой получают газ некоторые европейские страны», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом Н.АЗАРОВ еще раз подчеркнул, что Украина не просит никаких скидок либо преференций, а хочет пересмотра газовых контрактов с тем, чтобы установить справедливые условия покупки и транзита газа.

«Мы говорим только об одном – нам надо пересмотреть этот контракт и сделать его таким, который бы отвечал интересам и России, и Украины, и строился бы исключительно на рыночных принципах. Поэтому нам не нужны ни скидки, и никакие преференции. Мы хотим только одного – чтобы была справедливость в наших взаимоотношениях», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева рассматривает уголовное дело по обвинению экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

5 августа во время дачи показаний на судебном заседании по рассмотрению этого дела, Н.АЗАРОВ заявил, что считает газовые соглашения 2009 года «предательскими по отношению к людям и стране».

Глава правительства сообщил суду, что получил все документы, касающиеся подписания соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» сразу после того, как приступил к должности премьер-министра. По его словам, он пытался найти аргументы для пересмотра газовых соглашений 2009 года.

Н.АЗАРОВ также сообщил, что после изучения газовых соглашений 2009 года украинская сторона договорилась с Россией о том, что будут найдены механизмы их пересмотра. «Соглашения были подписаны на таких условиях, которые сделали практически невозможным односторонний выход Украины, они предусматривали очень жесткие санкции… Я не мог представить, что такие жесткие условия могли быть санкционированы правительством Украины», - заявил он.

Премьер-министр Украины также считает, что газовые соглашения 2009 года вынудили Украину согласиться на подписание в 2010 году «харьковских соглашений», предоставивших Украине скидку в цене на природный газ для Украины и ставших «временной передышкой» в дальнейшем проведении переговоров по пересмотру газовых соглашений 2009 года.

В тот же день, 5 августа, судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ постановил взять Ю.ТИМОШЕНКО под стражу.

Вскоре после ареста экс-премьера Министерство иностранных дел России обнародовало заявление, в котором призвало украинскую власть относиться к Ю.ТИМОШЕНКО справедливо, и отметило, что газовое соглашение 2009 года заключалось в строгом соответствии законодательствам обеих стран.

«Все «газовые» соглашения 2009 года заключались в строгом соответствии с национальным законодательством двух государств и международным правом, и на их подписание были получены необходимые указания президентов РФ и Украины», - сказано в заявлении.