В лидерах рейтинга «симпатий абитуры» - два львовских университета

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК назвал пять вузов, в которые в этом году было подано больше всего заявлений абитуриентов о поступлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил сегодня на брифинге.

По его словам, больше всего заявлений о поступлении было подано в Национальный университет «Львовская политехника» - более 26 тыс.

На втором месте – Львовский национальный университет им. Ивана Франко – 24 тыс. 86 заявлений.

В Национальный авиационный университет абитуриенты подали 23 тыс. 922 заявления, в Национальный технический университет «Киевская политехника» - 23 тыс. 250 заявлений, на пятом месте – Киевской национальный университет им. Тараса Шевченко – 22 тыс. 630 заявлений.

Д.ТАБАЧНИК объяснил, почему университет им. Т.Шевченко в рейтинге популярности опустился с второго на пятое место, по сравнению с прошлым годом. По его словам, университет принимал заявления от абитуриентов, только если результаты ВНО были выше 150 баллов, в то время как другие вузы принимали абитуриентов, если результаты ВНО были выше 124 баллов. Он отметил, что Киевский национальный университет даже при таких условиях получил на 200 заявлений о поступлении больше, чем в прошлом году.

Также Д.ТАБАЧНИК сообщил, что в 20 вузов не было подано ни одного заявления, а от 1 до 9 заявлений было подано в более чем 30 вузов, почти в 130 вузов было подано от 10 до 100 заявлений. По словам министра, еще в 90 вузов было подано от 100 до 500 заявлений.

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли закрывать такие вузы, Д.ТАБАЧНИК сказал: «Нельзя закрывать - это же не магазин или какое-то заведение бытового обслуживания, которое можно закрыть».

Он напомнил, что на старших курсах этих высших учебных заведений учатся студенты. По его словам, государство будет стимулировать, чтобы такие государственные вузы сливались, объединялись, укрупнялись.

Д.ТАБАЧНИК сообщил, что на сегодняшний день есть много предложений по поводу будущей вступительной кампании в вузы, в частности тернопольские педагоги предлагают повысить порог для поступления в вузы со 124 до 140 баллов.