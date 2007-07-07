Сегодня - Ивана Купалы и Рождество Иоанна Крестителя

Сегодня отмечаются праздники Ивана Купалы и Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Предтечи).

Дохристианский праздник Ивана Купалы приходится на самое время летнего солнцестояния, когда солнце достигает самого высокого и крайне сильного влияния на землю, после чего оно начинает свой поворот на зиму. Совпадение языческого праздника Купалы с днем св. Предтечи Иоанна в народном понятии могли смешаться, тем более, что в основе обоих праздников лежит омовение водой. Поэтому предки наши, сохранив верования и обычаи древнего Купалы, соединили их с днем и именем св. Иоанна Крестителя.

Праздник Купалы был для наших предков великим днем очищения огнем и водой и вместе с тем служил праздником летнего солнцестояния, когда обыкновенно природа действует с особенною всеоживляющею и всевозбуждающею силою.

В старину верили, что Рождество Иоанна Крестителя придает волшебные силы травам и цветам, и в ночь Рождества Иоанна Предтечи запасались разными травами и цветами. Их обычно приносили в церковь к обедне для освящения, чтоб "употреблять потом против наваждения нечистой силы, против переполоху".

Суеверный обычай Купалы приписывает этому времени мистическую силу, которую можно использовать с выгодой для себя. Большинство поверий связано с кладами. Считалось, что в ночь Ивана-Купалы зацветает никогда не цветущий папоротник и указывает дорогу к кладу.

Иоанн Креститель — христианский пророк, возвестивший грядущий приход Иисуса Христа. Именуется также Иоанн Предтеча, поскольку является предшественником Иисуса.

Выступление Иоанна Крестителя на всенародную проповедь произошло, когда ему было 30 лет. Иоанн Креститель предвещал конец света и приход Мессии.

Иоанн Креститель подверг ритуальному омовению Иисуса Христоса и всенародно свидетельствовал о его мессианском предназначении.

Иоанн Креститель был арестован, посажен в тюрьму властями Иудеи, потому что всенародно порицал царя Ирода за то, что он женился на Иродиаде — жене своего живого брата. Около года Иоанна Крестителя держали в темнице.

В день своего рождения Ирод обещал дочери Иродиады Саломее, угодившей ему и его гостям пляской, исполнить любое её желание. По наущению матери Саломея пожелала голову Иоанна Крестителя. Иоанн был казнен, его голову на блюде подали Саломее.

Древняя традиция локализует место погребения Иоанна Крестителя в Севастии (Самария).