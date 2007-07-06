В Киеве начнется фольклорное действо по случаю праздника Ивана Купала

Сегодня в 19.00 в «Купальской леваде», что в районе Корчеватого, состоится уникальное театрализованное фольклорное действо по случаю праздника Ивана Купала.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе секретариата Блока Виталия Кличко, организатор праздника – благотворительный фонд «Семья Левицких» при содействии Блока Виталия Кличко.

К традициям Ивана Купала относятся такие обряды, как сбор целебных трав, зажжение огней, купание или обливание водой, гадание на судьбу (пускание венков на воду), праздничное угощение. Главным развлечением вечера на Ивана Купала станут парные прыжки через костер. Праздник состоится с участием женского вокального ансамбля «Любисток».

В купальских играх смогут принять непосредственное участие все желающие. Девушки приходят с веночками, чтобы пустить их на воду, ребята приносят дрова. Кто придет в вышивках, тот получит приз.