Во Львове подорожает проезд в электротранспорте

Во Львове с 10 августа проезд в электротранспорте возрастет с 1 грн. до 1 грн. 25 коп.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, соответствующее решение принял исполнительный комитет горсовета.

Льготный проезд будет стоить 60 коп.

Как отметили в ЛКП «Львовэлектротранс», повышение стоимости проезда на 25% все же не покрывает расходов предприятия.

Как информирует пресс-служба мэрии, на сегодняшний день «Львовэлектротранс» имеет задолженность по выплате заработной платы своим работникам и штрафные санкции Пенсионного фонда из-за несвоевременной уплаты страховых взносов. Вместе с тем, ЛКП «Львовэлектротранс» до сих пор не получило субвенцию из государственного бюджета на перевозку льготных категорий граждан.

«Если бы мы получили субвенцию из государственного бюджета, а это 3,6 млн. грн., мы смогли бы полностью выплатить зарплаты нашим работникам и рассчитаться с долгами», - сообщила заместитель директора по экономическим вопросам ЛКП «Львовэлектротранс» Светлана МАРКОВА.

В связи с этим Львовский городской совет будет инициировать обращение к Кабинету министров с просьбой возместить задолженность по выплате субвенций на перевозку льготных категорий пассажиров.

По словам С.МАРКОВОЙ, оптимальным для предприятия был бы тариф на уровне 1,5 грн. «Кстати, именно такая стоимость проезда в электротранспорте в Харькове и в Житомире», - добавила она.