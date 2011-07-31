Волонтеры из ЕС приведут в порядок историческое кладбище в Черновцах

С 8 до 24 августа в Черновцах будет находиться группа из 16 волонтеров в возрасте от 16 до 60 лет из Франции, Бельгии, Финляндии, Польши, Ирландии и Словакии. Волонтеры в течение двух недель будут приводит в порядок историческое еврейское кладбище на улице Русской, а также будут изучать многонациональную культуру и историю Черновцов и Буковины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в межобластной общественной организации «Мир – Украина», иностранные волонтеры также посетят Музей истории и культуры евреев Буковины, Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, дворец раввина Цадика в Садогоре, встретятся с представителями местных институтов, где смогут узнать больше о нынешней жизни черновчан. Волонтеры ознакомятся с важнейшими историческими местами в Черновцах, так же, как и с историей самого еврейского кладбища и похороненных там почетных жителей города.

Проект называется «Зеркало истории». Благоустройство еврейского кладбища будет проходить уже в четвертый раз. Главным организатором проекта является Межобластная общественная организация «Мир – Украина» в сотрудничестве с Городским советом Черновцов и другими местными культурными институтами.