Больным сахарным диабетом советуют идти в суд

Эксперты считают, что ситуацию вокруг завода по производству инсулинов «Индар» должны решать Президент Украины и правоохранительные органы.

В частности, комментируя УНИАН последние события на ЗАО «Индар», бывшая председатель Фонда госимущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявила: «Пока спорят акционеры – теряют люди!». По ее словам, «многое зависит от неравнодушных людей в трудовом коллективе. Во-первых, нужно профсоюзным организациям, трудовому коллективу собираться и ставить вопросы акционерам, обращаться в правоохранительные органы, в суды, потому что, когда идет спор акционеров – то люди теряют рабочие места, теряют заработную плату».

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО одобрила то, что коллектив ЗАО «Индар» обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ. По ее мнению, «это хорошо, потому что с 2007 года началась работа «антирейдерской комиссии», в которую тоже желательно обратиться, она поможет с правовой точки зрения. Обязательно нужно обратиться в Генеральную прокуратуру, потому что нанесение убытков каждому гражданину – это нарушение закона. Поэтому нужно людям, использовав закон «Об оплате труда», Европейскую хартию по правам человека, обращаться в органы правопорядка, в КГГА, к депутатам городского совета, потому что если на предприятии люди теряют работу – это отражается на отчислении налогов в местный бюджет». По убеждению экс-председателя ФГИУ, «этот вопрос нужно обязательно выносить на сессию городского совета, в Администрацию Президента, потому что это будет и потеря бюджета. Конечно, нужно обратиться в Министерство здравоохранения, причем все это провести в соответствии с законом «Об информации». Все передавать в письменном виде, через почту. И если на протяжении 14 суток нет ответа, должны организоваться сами люди, потому что, пока спорят акционеры – теряют они!».

«У работников есть еще одна возможность - обратиться в суд по поводу потери рабочего места. Как выставят акционерам счет за то, что лишили человека заработной платы и рабочего места, исходя из Европейской хартии по правам человека, - тогда будут знать как захватывать!».

Потребителям продукции завода «Индар», по мнению В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, тоже нужно проводить те же мероприятия, что и работникам предприятия: «Первое, нужно обращаться к Президенту, второе – к силовикам, третье – подавать в суд, тем более, что существует государственная программа по обеспечению больных инсулином, поэтому, исходя из программы, люди должны тоже действовать, а не ждать, потому что государство дало полномочия производителю. И если производитель что-то не так делает, то государство вправе на него влиять».

Председатель подкомитета по вопросам развития и укрепления материально-технической базы здравоохранения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Григорий МАНЬКОВСКИЙ, комментируя ситуацию вокруг ЗАО «Индар», заметил, что с этим заводом «вопрос возникает не первый раз. Для меня лично не так важно, кто владелец, главное, чтобы не страдали люди. Власть разберется, кто прав, а кто виноват».

Политолог и советник Президента Украины Дмитрий ВЫДРИН отметил, что «есть несколько тем в Украине, которые криминализованы на 100%. Это - контрабанда, наркотики, когда-то было постельное белье и инсулин. Чаще всего люди зарабатывают на человеческих пороках и на человеческих страданиях. Инсулин, без которого не могут обходиться миллионы людей, – это те страдания, на которых пытаются заработать недоолигархи, завидующие олигархам. Эти люди, понимая, что трубы, нефть, газ уже заняты, бросают всю свою энергию на инсулин».

По словам Д.ВЫДРИНА, «эта тема требует радикальной очистки. Как наш инсулин нужно чистить, чтобы он по качеству приблизился к европейским аналогам, так и нужно чистить саму тему инсулиновую от случайных людей, от рейдеров, от недобросовестных чиновников, которые сидят на «откатах» на этой теме».

По мнению Д.ВЫДРИНА, «если эта проблема попала под внимание Президента, то она может быть уникальна как «пилотная» тема, на которой можно показать порядок и в других аналогичных ситуациях, поскольку здесь замешено и страдание, и горе, и боль, и возможность получения доходов для государства. Поэтому у меня есть большая надежда, что все выйдет на президентский уровень и даст результат».

Как сообщал УНИАН, ЗАО «Индар» основан 14 августа 1997 года в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины № 82 от 29 января 1997 года «Об организации производства отечественных инсулинов». На данный момент предприятие выпускает свыше 60% инсулина, изготавливаемого в Украине.

По свидетельству очевидцев, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов «Беркута» ворвалась на территорию завода, и перекрыли доступ для всех его работников. «На предприятие пришли рейдеры, которые еще в 2008 году похитили государственный пакет акций в размере 70,7% уставного фонда номинальной стоимостью 90 000 000 грн., - говорится в коллективном обращении на имя руководства государства. - Больше трех лет продолжаются суды с целью возвращения в государственную собственность всего пакета акций, но государство не в состоянии защитить себя, то есть вернуть себе контроль над стратегическим предприятием страны».

При этом 11 июля пресс-служба предприятия распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

27 июля бывшие руководители ЗАО «Индар» обратились с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором просят принять меры для возвращения государству контрольного пакета акций этого предприятия.