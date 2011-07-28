Во Львов смогут прилетать очень большие самолеты

Первая очередь взлетно-посадочной полосы аэропорта «Львов» будет открыта ко Дню Независимости Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом сказал сегодня, 28 июля, вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ во время рабочей поездки во Львов.

Вице-премьер-министра в поездке сопровождали заместитель председателя Львовской ОГА Владимир ГУБИЦКИЙ, городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ, директор Турнира Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

Б.КОЛЕСНИКОВ ознакомился с ходом строительства взлетно-посадочной полосы, на котором задействовано более 300 рабочих и 102 единиц техники и механизмов. Также он побывал на строительстве нового пассажирского аэровокзала, где был продемонстрирован стенд с планом терминала, схемами движения пассажиров и техники, транспортными решениями.

«Взлетно-посадочная полоса и новый пассажирский терминал Львовского аэропорта будут соответствовать всем мировым стандартам, что позволит принимать крупногабаритные самолеты и обслуживать значительное количество пассажиров. Старый терминал будет использоваться в качестве административного центра авиации. Для работы в аэропорту будет задействована, прежде всего, молодежь – выпускники львовских вузов», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он подчеркнул, что в целом работы на взлетно-посадочной полосе планируется завершить в декабре этого года. Затем к концу года полоса и новый пассажирский терминал во Львове будет сдан в эксплуатацию.

«Здесь сможет работать до 2,5 тыс. специалистов», - сказал вице-премьер.