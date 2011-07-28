В Тернополе отслужили межконфессионный молебен

В Тернополе по случаю 1023-й годовщины крещения Руси-Украины состоялся межконфессионный молебен.

Как передает корреспондент УНИАН, в богослужении, которое состоялось на берегу пруда в парке им. Тараса Шевченко, приняли участие священники традиционных христианских церквей, представители городской и областной власти, жители города. Первый заместитель председателя облгосадминистрации Николай ГОЛОВАЧ во время своего выступления призвал собравшихся в день Святого Владимира – одного из основателей и покровителей украинской государственности – еще раз задуматься о единстве народа.

«Ведь крещение Руси-Украины стало ярким образцом единения. Господь завещал, чтобы все мы были, как одно, а потому должны выполнять эту заповедь, должны быть единым народом ради будущего Украинского государства», – сказал Н.ГОЛОВАЧ.

После богослужения состоялся чин освящения воды, которую сразу могли набрать все желающие.