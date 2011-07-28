В Киеве совершено нападение на инкассаторов

Сегодня около 11:00 на улице Дмитриевской, 14 в Киеве, несколько неизвестных забрали у инкассаторов сумки с деньгами. Сумма на данный момент не уточняется.

Как сообщает "Сегодня",неизвестные скрылись на автомобиле «Фольксваген-Пассат» В5 черного цвета. Номер неполный: букв свидетели не запомнили, цифры – 4990. В столице введен план «Перехват».