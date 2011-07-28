30% абитуриентов не знают теоремы Пифагора

Уровень знаний абитуриентов, которые сдавали внешнее независимое оценивание, был невысоким.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции директор Украинского центра оценивания качества образования Ирина ЗАЙЦЕВА.

По словам И.ЗАЙЦЕВОЙ, порадоваться некоторыми результатами написания ВНО нельзя.

«Несмотря на то, что большинство ректоров высших учебных заведений Украины считают тесты по математике слишком простыми, мы имеем несколько горьких примеров, которые доказывают противоположное. С заданием на определение теоремы Пифагора не справилось 30% сдающих тесты. А решить элементарное уравнение: 2 разделить на X равняется 5 не удалось 32% абитуриентов», – отметила директор УЦОКО.